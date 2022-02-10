تم تأسيسه بتوجيه ولي العهد.. تعرّف على أهمية صندوق النمر العربي وأبرز أهدافه

في يومه السنوي

تعد العلا، موطنًا للجمال الطبيعي المذهل، مع مواطن متنوعة ازدهرت مع الحياة وعاشت مع أجدادنا الأوائل.

وقد تم تخصيص منطقة الوادي الجميل في شرعان كمحمية طبيعية، مما يضع معيارًا جديدًا في المنطقة لإعادة التوازن بين النظم البيئية الصحراوية الحساسة ويعكس التزام المملكة بالحفاظ على البيئة الطبيعية للأرض.

وسيتبلور جزء من هذ الالتزام عبر إنشاء الصندوق العالمي للنمر العربي، وهو النوع الذي كان منتشراً في جميع أنحاء جبال العلا في السابق.

وتتمثل مهمة الصندوق العالمي لحماية النمر العربي في "ضمان وجود مجموعة قابلة للحياة ومدارة بشكل مستدام من النمر العربي،

مع توفير فرائسه البرية ومواطنه الطبيعية وضمان تعايشه مع المجتمعات المحلية".

فيما يركز الصندوق على دعم مجموعة من المبادرات، ومن بينها المراقبة وتحديد التوزيع الحالي للنمور العربية ومواقع الاستعادة المحتملة، وإنشاء شبكة إدارة فعالة للمناطق المحمية والمحميات الطبيعية الأخرى، مع التركيز على المواقع والممرات المعروفة والمحتملة للنمر العربي، وكذلك ضمان الدعم من المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة في برامج حماية النمر العربي.

كما تشمل المبادرات أهمية التركيز على مزايا وفوائد وأهمية الحفاظ على الأنواع والمواطن، وتأمين الكفاءات والوسائل اللازمة لتنفيذ برامج الحفظ، وتبني وتطبيق التشريعات المناسبة لحماية النمر العربي وفرائسه ومواطنه، وغيرها من المبادرات الأخرى.

وتعمل المملكة على تحقيق أهداف برنامج حماية النمر العربي من خلال العمل المباشر على أرض الواقع، عبر عمليات البحث العلمي المستمرة وتهيئة الكوادر البشرية، وذلك للحفاظ على التوازن البيئي وحمايته من التهديدات التي تؤثر فيه، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تعزيز مجتمع نابض بالحياة من خلال المشاركة وبناء القدرات المستدامة للمجتمعات المحلية، وتعد محمية شرعان الطبيعية أحد الأماكن المقررة لإعادة إطلاق النمر العربي إلى الحياة الطبيعية.

جدير بالذكر أن تأسيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا، للصندوق العالمي لحماية النمر العربي من الانقراض في محمية شرعان بالعلا، جاء بتوجيه ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.