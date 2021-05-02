شباب الهلال أبطالاً للدوري الممتاز .. بفارق نقطة عن الأهلي

السلطان توجهم باللقب

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان، اليوم السبت، فريق الهلال بكأس الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا.

وجرت مراسم التتويج بمقر نادي الهلال بالرياض، وذلك بعدما حسم الفريق اللقب في الجولة الأخيرة.

وكان الهلال حسم اللقب بعد فوزه في الجولة الثلاثين والأخيرة على هجر بهدفين نظيفين مستفيدًا من خسارة الأهلي أمام النصر بنتيجة 1-3.

وأنهى الهلال الموسم في الصدارة برصيد 62 نقطة مقابل 61 نقطة للأهلي، فيما جاء القادسية ثالثًا برصيد 59 نقطة بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الرابع.

الدوري الممتاز للشباب الهلال

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02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442 12:18 AM

السلطان توجهم باللقب

شباب الهلال أبطالاً للدوري الممتاز .. بفارق نقطة عن الأهلي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان، اليوم السبت، فريق الهلال بكأس الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا.

وجرت مراسم التتويج بمقر نادي الهلال بالرياض، وذلك بعدما حسم الفريق اللقب في الجولة الأخيرة.

وكان الهلال حسم اللقب بعد فوزه في الجولة الثلاثين والأخيرة على هجر بهدفين نظيفين مستفيدًا من خسارة الأهلي أمام النصر بنتيجة 1-3.

وأنهى الهلال الموسم في الصدارة برصيد 62 نقطة مقابل 61 نقطة للأهلي، فيما جاء القادسية ثالثًا برصيد 59 نقطة بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الرابع.

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