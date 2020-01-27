وزير الخارجية: الإسرائيليون غير مرحب بهم في السعودية

أكد أن سياسة المملكة ثابتة ولا علاقة لها مع إسرائيل

نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية اليوم (الاثنين) عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قوله: "إن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة"، وذلك بعد أن أصدرت إسرائيل قراراً يسمح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية في حالات معينة.

وقال وزير الخارجية: "سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن"، وفقاً لـ"رويترز".