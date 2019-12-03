مجلس الأعمال السعودي - اليمني يناقش فرص الاستثمار وتشجيع دخول البضائع

ابن محفوظ: الاجتماع تطرق لموضوعات ستعود بالنفع والفائدة على البلدين الشقيقين

عقد مجلس الأعمال السعودي – اليمني، أمس، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس من الجانب السعودي الدكتور عبدالله بن محفوظ؛ ومن الجانب اليمني القنصل العام للجمهورية اليمنية وعميد السلك القنصلي بجدة السفير علي بن محمد عبدالله العياشي؛ بحضور رئيس غرفة نجران نائب رئيس المجلس محيميد بن صالح آل شرمة؛ ورؤساء الغرف التجارية، وعدد من رجال الأعمال.

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر غرفة نجران، مناقشة خطة عمل المجلس، وتشجيع دخول البضائع، ودعم تصدير السلع، والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة.

وأوضح الدكتور ابن محفوظ، أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات التي ستعود بالنفع والفائدة على البلدين الشقيقين من خلال دعم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية، بما يسهم في تنمية المناطق المحاذية للحدود البرية، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في صناعة اقتصاد مزدهر، ودعم القطاع التجاري والصناعي عبر القطاع الخاص.

وأكّد أهمية مثل هذه الاجتماعات التي تصب في مصلحة الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

من جانبه، نوّه القنصل العام للجمهورية اليمنية، بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيداً بدور المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الجمهورية اليمنية في المجالات كافة.