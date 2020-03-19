إصابة أمير موناكو ألبرت الثاني بفيروس "كورونا"

نتائج تحليلات الفيروس كانت إيجابية

أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بإصابة أمير موناكو، ألبرت الثاني، بفيروس "كورونا"، منوهة إلى أن حالته الصحية "مستقرّة".

وجاء في بيان القصر الملكي أن نتائج اختبار الأمير للفيروس كانت إيجابية وتؤكد إصابته، مؤكدة أن "حالته الصحية لا تثير القلق".

فيروس كورونا الجديد

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19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 06:15 PM

نتائج تحليلات الفيروس كانت إيجابية

إصابة أمير موناكو ألبرت الثاني بفيروس "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بإصابة أمير موناكو، ألبرت الثاني، بفيروس "كورونا"، منوهة إلى أن حالته الصحية "مستقرّة".

وجاء في بيان القصر الملكي أن نتائج اختبار الأمير للفيروس كانت إيجابية وتؤكد إصابته، مؤكدة أن "حالته الصحية لا تثير القلق".

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فيروس كورونا الجديد

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