"غروهي" ينقذ "الاتحاد" أمام "النصر" ويحافظ على آمال فريقه في البقاء

قبل ختام الدوري بجولة

نجح حارس مرمى فريق الاتحاد، البرازيلي "غروهي" في الحفاظ على آمال فريقه الاتحاد في البقاء في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وفشل الاتحاد في طمأنة جماهيره بالحصول على نقاط مباراته الثلاث أمام النصر وبالتالي الحفاظ على فرصه القوية في البقاء في مسابقة الدوري.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق في مباراة الجولة 29 التي كان بطلها الحارس البرازيلي للاتحاد.

كان النصر البادئ بالتسجيل عبر محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل اللاعب فهد المولد للاتحاد من ركلة جزاء عند الدقيقة 11.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة 61 كما ارتفع رصيد الاتحاد عند النقطة 32 ليتأزم موقفه في مسابقة الدوري.