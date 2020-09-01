نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة صباح الخميس

ستتم المراسم هذا العام وسط إجراءات وقائية مشددة احترازًا من فيروس كورونا

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتشرف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بغسل الكعبة المشرفة، صباح يوم الخميس الموافق ١٥-٠١-١٤٤٢هـ.

وجرت العادة السنوية بغسل الكعبة المشرفة بماء زمزم ممزوجًا بماء الورد، عناية بها وتطهيرًا لها؛ حيث ستتم المراسم هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة؛ حرصًا على منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 09:44 PM

ستتم المراسم هذا العام وسط إجراءات وقائية مشددة احترازًا من فيروس كورونا

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة صباح الخميس

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتشرف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بغسل الكعبة المشرفة، صباح يوم الخميس الموافق ١٥-٠١-١٤٤٢هـ.

وجرت العادة السنوية بغسل الكعبة المشرفة بماء زمزم ممزوجًا بماء الورد، عناية بها وتطهيرًا لها؛ حيث ستتم المراسم هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة؛ حرصًا على منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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