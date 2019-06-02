عبر مسارات عديدة .. كيف وظّف ولي العهد الثقافة لتعزيز القوة الناعمة للسعودية في العالم؟

حقّق للمثقفين والمبدعين مطلبًا ظلّ يراودهم عشرات السنين

ظل مثقفو السعودية ومبدعوها في مختلف فنون الإبداع، يتطلعون لعشرات السنين إلى إنشاء وزارة مستقلة للثقافة، وفصلها عن قطاع الإعلام، حتى تحقق لهم ذلك في مثل هذا اليوم من العام الماضي بأمر ملكي، ضمن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، وتمثل الثقافة أحد أبعادها الأساسية، انطلاقًا من "رؤية 2030" التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحديث كل قطاعات الدولة وأساليب حياة المواطنين، بما يواكب التطورات العصرية، ويضع السعودية في مصاف الدول الرائدة في العالم.

دور حيوي

واستقلال الثقافة بوزارة منفردة الذي نادي به المثقفون والمبدعون لعقود؛ يعبر في الحقيقة عن مطلب وطني ملحّ ينبعث مما تمثله الثقافة من أهمية في التعبير عن هوية المجتمع السعودي بجذوره التاريخية المرتبطة بلغة العرب والفضاء المكاني، الذي احتضن أدبهم، ويشكل ذائقتهم في فهم اللغة وآدابها من شعر ونثر، بالإضافة إلى ما تقوم عليه الثقافة من احتياج رئيس للمواطن السعودي في بناء شخصيته وصقل الطابع الذي يميزها، فضلاً عما تلعبه الثقافة من دور حيوي في التعبير عن القوة الناعمة للسعودية، بالنظر إلى أعداد العرب والمسلمين في العالم، وارتباطهم ثقافياً ودينياً بالسعودية، التي تشرفت رقعتها التاريخية باستقبال رسالة الإسلام، ومنها انطلق إلى ربوع الأرض كافة.

ويشرح ما سبق أسباب الاهتمام الذي يوليه ولي العهد للثقافة، والذي تُرجم في تحقيق مجموعة من الإنجازات الثقافية المهمة في مدى زمني قصير لم يتجاوز عامين، بدأ منذ توليه ولاية العهد، وأمام صعوبة حصر كل هذه الإنجازات فسيُكتفى ببعض نماذج؛ منها تسلط الضوء على المسارات الأساسية المهمة لجهود الأمير محمد بن سلمان في النهوض بالثقافة، وجعلها أداة للتعبير عن القوة الناعمة للسعودية.

ومن بين هذه المسارات الاهتمام الملحوظ لولي العهد في العناية بتراث المملكة، والتعريف به على الصعيد العالمي، ومن قراراته في هذا الصدد التوجيه بتأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً، ضمن برنامج "إعمار المساجد التاريخية" الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وقراره الصادر في شهر مايو (أيار) الماضي بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط في منطقة جدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال كمرحلة أولى؛ للحفاظ على الإرث الحضاري للمملكة، وهو ما ينسجم تماماً مع وضع هذه المنطقة على الخريطة الثقافية والسياحية العالمية بعد ضمها إلى لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في عام 2014.

جسور التواصل

والتواصل الثقافي بين الشعوب والحضارات أحد المسارات التي تحظى باهتمام ولي العهد، من منطلق حرصه على توسيع نطاق تواصل الشعب السعودي مع شعوب العالم، وتعريفهم بخصوصيته، وبناء جسور ثقافية تتمحور حول الطابع الإنساني للمجتمعات البشرية بين السعوديين وغيرهم، ومن جهوده في هذا الصدد "جائزة محمد بن سلمان للتعاون الثقافي"، التي تعنى بتكريم المتميزين من السعودية والصين من المبدعين واللغويين، ضمن فئات أفضل بحث علمي باللغة العربية، وأفضل عمل فني إبداعي، وأفضل ترجمة لكتاب من العربية إلى الصينية.



ويعد مسار الأنشطة الثقافية والفنية أحد المسارات الأساسية لاهتمام ولي العهد بتطوير الثقافة، ويقوم الملمح الرئيس للأمير محمد بن سلمان في هذا المسار على توظيف المواقع التاريخية والمناخ الطبيعي المتنوع للسعودية في إحداث حراك ثقافي وفني ذي طابع دولي، ينعكس بالإيجاب في نتائجه المباشرة على المواطن السعودي؛ فيتيح له فرص الترفيه المميز طيلة العام، ومن ناحية أخرى يُعرف العالم بما تذخر به السعودية من مقومات ثقافية وطبيعية، ومن أمثلة ذلك مهرجان شتاء طنطورة، الذي احتضن العام الماضي أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، وسط حضور عالمي من مبدعين وسياح، كانوا بمثابة سفراء للثقافة السعودية لدى بلدانهم، انطلاقاً من محافظة العلا مهد حضارة الأنباط، التي تمتد أكثر من 300 سنة قبل الميلاد.