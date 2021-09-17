الولايات المتحدة.. 147.581 إصابة جديدة و‏1.823 وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 147.581 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏و1.823‏ حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ ‏‎ 41,754,903‎‏ إصابات، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎ 668,442‎‏ حالة.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 11:45 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

الولايات المتحدة.. 147.581 إصابة جديدة و‏1.823 وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 147.581 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏و1.823‏ حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ ‏‎ 41,754,903‎‏ إصابات، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎ 668,442‎‏ حالة.‏

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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