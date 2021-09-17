سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 147.581 إصابة جديدة و1.823 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 41,754,903 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 668,442 حالة.
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 147.581 إصابة جديدة و1.823 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 41,754,903 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 668,442 حالة.