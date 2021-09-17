الولايات المتحدة.. 147.581 إصابة جديدة و‏1.823 وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 147.581 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏و1.823‏ حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.‏



وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ ‏‎ 41,754,903‎‏ إصابات، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎ 668,442‎‏ حالة.‏