وفاة والدة رئيسة مجلس إدارة جمعية "كيان"

نعت جمعية كيان للأيتام المربية الفاضلة "عليّة بنت المهدي الغامدي" والدة سمها بنت سعيد الغامدي رئيسة مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة.

ودعت الجمعية للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يوسع الله تعالى مدخلها ويثبتها بالقول الثابت، ويسكنها فسيح جناته ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

وتقدّم أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبات جمعية كيان وإدارتها وفريق العمل لسمها الغامدي وأسرتها وأهلها بأحر التعازي والمواساة بوفاة والدتها.