إسرائيل: ارتفاع عدد الوفيات إلى 10 وحصيلة الإصابات 3035 منهم 45 عسكرياً

49 منهم في حالة خطرة.. تعافى 79 آخرون

أعلنت السلطات الإسرائيلية تسجيل نحو 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال أقل من 24 ساعة؛ لتتجاوز الحصيلة الإجمالية للمصابين ثلاثة آلاف شخص.

وأكدت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، أن حصيلة المصابين بالفيروس ارتفعت منذ أمس من 2666 حتى 3035 شخصاً، لا يزال 49 منهم في حالة خطرة، فيما تعافى 79 آخرون.

في الوقت نفسه، بلغت حصيلة الوفيات بسبب الوباء في البلاد عشر حالات، وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن الضحيتين الجديديتن هما رجل في سن 93 عاماً وسيدة في سن 76 عاماً.

وأكّد الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، تشخيص إصابة نحو 45 من عسكرييه بالفيروس، فيما لا يزال 4156 آخرون قيد الحجر الصحي.