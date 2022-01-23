شاهد.. مدير تعليم شقراء ومساعدوه ينفذون جولات تفقدية للمدارس الابتدائية

في اليوم الأول للعودة الحضورية الآمنة.. "شكر وامتنان ومتابعة واطمئنان"

قام مدير تعليم شقراء الدكتور إبراهيم بن عبد الله الحسن، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور عادل بن منير الزايدي، والمساعد للشؤون التعليمية "بنات" سهام بنت حمد الشعلان، بجولات تفقدية للإشراف والاطمئنان على العودة الحضورية الآمنة لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.



وتضمنت الزيارات الإشراف على برامج استقبال الطلاب والطالبات في اليوم الأول للعودة الآمنة، بمشاركة بعض أولياء الأمور من الآباء والأمهات في هذه المناسبة التي يغمرها الفرح والبهجة والطمأنينة.



وشملت الجولات التفقدية التأكد من جاهزية المدارس ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المعتمدة لعودة آمنة إيجابية لطلابنا وطالباتنا.



وكانت إدارة التعليم بمحافظة شقراء قد قامت بجهود مكثفة ضمن استعداداتها للعودة الحضورية الآمنة لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك في إطار توجيهات وحرص وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة الصحة لضمان العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات.



وشملت الاستعدادات عدداً من الإجراءات أهمها: متابعة إنهاء أعمال الصيانة والنظافة للمباني المدرسية، وتوفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراقبة أنظمة السلامة المدرسية، وتجهيز وتعقيم حافلات النقل المدرسي، وإعداد متطلبات النماذج التشغيلية المرنة.



كما تضمنت الاستعدادات تنفيذ برامج الاستقبال والتهيئة النفسية، وكذلك بث الرسائل الإعلامية الإرشادية الإيجابية المصاحبة لهذه المرحلة، وسط تفاعل من مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال بكافة كوادرها التعليمية والإدارية، وفي ظل جهود كبيرة بذلتها الأقسام الإدارية والتعليمية والمدرسية.