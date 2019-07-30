مستفيدون: "الإسكان" حولت أحلامنا إلى حقيقة.. وداعًا لشقق الإيجار

"القحطاني": مستهدفات برنامج سكني تتم في إطار وطني يخدم الجميع

أكد مستفيدون من خدمات وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية، أن العقبات التي كانت تواجههم على مدى سنوات عدّة، من خلال التنقّل من شقّة إلى أخرى بنظام الإيجار، تم تجاوزها بعد استلامهم لفلل سكنية بمدينة الخبر، عن طريق نظام وزارة الإسكان، موضحين أنها ذات خدمات بجودة عالية، وبقيمة لن تتوفّر في المجال العقاري في ذات الأحياء.



وأوضح المواطن سعيد الغامدي، أنه تسلم فيلا مقدّمة من وزارة الإسكان هذا العام، وتقدّم لها في وقتٍ سابق، مؤكداً أنها لم تتجاوز الـ 650 ألف ريال، وهذا السعر معقول مقارنةً بأسعار الفلل أو المنازل في الأحياء الأخرى.



وقال: كان حلمي الحصول على منزل لي ولمستقبل أبنائي، وها هو يصبح حقيقة ولله الحمد.



وأردف: لم يكن لديّ أرض وأسعار المنازل مبالغ فيها وتصل إلى مليون ريال، أما الآن فأنا أقوم بدفع أقساط شهريّة تصل لـ 4 آلاف ريال، ويصلني دعم من الصندوق العقاري بنحو 1500 ريال، ومدة أقساط تصل لـ 200 شهر.



وأكد المواطن بلال العلي، أنه أحد مستفيدي وزارة الإسكان وحصل على منزل عمره قبل وقتٍ قريب، موضحًا أن امتلاك منزل كان من الأشياء التي لا يمكن تصديقها، أما الآن فقد ترك إيجار الشقق والتنقّل بأثاثه من شقّة إلى أخرى، وملاحقة مالكي المنازل وأصحاب المكاتب العقاريّة، مشيراً إلى أن وضعه الحالي مستقرّ ويمتلك منزلاً يسكن فيه برفقة عائلته بحسب ما أسماه "منزل العمر".



وقال: الإسكان قامت بخطوات ومبادرات نوعية ساهمت في تمكين المواطنين من تملك مساكن لهم في زمن قريب جدا مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا.



وأضاف العلي: وزارة الإسكان تقدم جهودًا حثيثة ومتواصلة لجعل أهدافها متوازية مع متطلبات المواطن.



وذكر المواطن جميل القريان، أنه تجاوز عقبات عدّة حتى تسلم منزله الذي تعدّ مساحته 375 مترًا مربعاً، موضحاً أن قيمته تصل لـ 650 ألف ريال، ويصله دعم من الصندوق العقاري.



وقال: الحمد لله، حصلت على منزل به مواصفات عالية، وخدمات مكتملة، ولا يوجد منازل في الوقت الحالي بهذه القيمة في العديد من الأحياء، مشيراً إلى أن فكرة إيجار الشقق التي كانت أحد عقبات السكن لديّه تم إلغاؤها نهائياً ولله الحمد.



وقال: الحيّ الذي أتواجد فيه تصل قيمة المنازل فيه إلى سقف المليون ريال، وهذا المبلغ ليس في متناول يدّ الجميع، لكن التقدّم إلى وزارة الإسكان يعطي خيارات بها حلول عديدة وفرص امتلاك منزل.



من جهته، قال المطور العقاري حسن القحطاني إن مستهدفات برنامج (سكني) في غاية الوضوح وينبغي دعمها من الجميع لأنها تتم في إطار وطني يخدم جميع شرائح المجتمع، فالبرنامج يسعى خلال العام الجاري إلى إنجاز 70 ألف وحدة سكنية باستخدام تقنيات البناء الحديث، وتطوير 69 مليون متر مربع وتوزيعها كأراضٍ مجانية مطورة، إلى جانب الإعلان عن 100 ألف قرض عقاري مدعوم الأرباح للمستفيدين ضمن البرنامج، وفي المحصلة تخفيض قوائم الانتظار بنهاية العام الجاري بنسبة 75%، وذلك مستوى متقدم من الإنجاز.



وأوضح القحطاني أن إطلاق الوزارة للبرنامج السكني لعام 2019م يعزز فرص التملك وتوازن السوق العقاري بصورة متكاملة، فالاستمرار في هذا البرنامج يعني الجدية والالتزام ببرنامج المساكن وفقًا لمتطلبات رؤية المملكة 2030، ولذلك فإن تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي جديد للمستفيدين ضمن برنامج سكني 2019 مؤشر لتجاوز مشكلة المساكن، وتحقيق انتعاش مطلوب في السوق العقاري، وتطوير أدواته وخياراته للتوسع في طرح مزيد من المشاريع المبتكرة والمعالجات الحاسمة للمشكلة السكنية التي تحتاج إلى جهد جماعي متكامل من الوزارة والمطورين العقاريين.