"الصحة" الصينية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في "هوبي" إلى 631

220 حالة جديدة من داخل السجن

أعلنت مفوضية الصحة الصينية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي وحدها، بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير، من 411 إلى 631 بعد إضافة 220 حالة جديدة من داخل السجن.

وقالت المفوضية في بيان إن اجمالي عدد المصابين في المقاطعة منذ بداية تفشي المرض ارتفع إلى 62 ألفاً و662 حالة.