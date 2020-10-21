بموافقة المقام السامي.. "السيف" رئيسًا لجامعة شقراء.. هذه سيرته وخبراته

تدرَّج في المناصب الأكاديمية من وكالة كلية الزراعة حتى رئاسة جامعة المستقبل

صدرت اليوم الموافقة السامية على تكليف الأستاذ الدكتور علي بن محمد الخلف السيف رئيسًا لجامعة شقراء، وذلك ضمن قرارات عدة بتعيين عدد من رؤساء الجامعات في السعودية.

وأعرب وزير التعليم عن تمنياته بالتوفيق لرؤساء الجامعات الجدد، مباركًا لهم الثقة الكريمة من لدن قيادة السعودية الرشيدة.

وحصل "السيف" على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في تخصص العلوم الزراعية عام 1418هـ بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف، ثم حصل على درجة الماجستير عام 1422هـ بتقدير ممتاز من جامعة الملك سعود، ثم نال درجة الدكتوراه من جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية في تخصص علم الحيوان عام 1427هـ بتقدير ممتاز.

وشغل "السيف" الكثير من المناصب الإدارية إضافة إلى عمله عضو هيئة تدريس بجامعة القصيم، وتدرج في المناصب من مشرف على محطة الأبحاث والتجارب الزراعية بجامعة القصيم، إلى وكيل لكلية الزراعة والطب البيطري للشؤون التعليمية بالجامعة لمدة عامين، ثم وكيل لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة لمدة أربعة أعوام.

وبعد ذلك عمل عميدًا لعمادة القبول والتسجيل، ثم وكيلاً لجامعة القصيم للشؤون التعليمية، ثم انتقل للعمل مشرفًا عامًّا على كليات القصيم الأهلية في عام 1438هـ، وشغل قبل تكليفه منصب رئيس جامعة المستقبل.

وعبّر رئيس جامعة شقراء عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- ولوزير التعليم على الثقة الغالية من لدن قيادات السعودية، سائلاً الله أن يكون أهلاً للثقة الكريمة، وأن يوفقه الله تعالى ليؤدي مهام منصبه الجديد على الوجه الأكمل في خدمة الدين والوطن والقيادة الرشيدة.