انتشار واسع لصورة نادرة للملك سلمان عنوانها "البساطة"

رواد مواقع التواصل اهتموا بتحديد شخصية الطفل

انتشرت صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على نطاق واسع اليوم (الخميس)، على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع وصحف إلكترونية.

وتظهر الصورة الملك سلمان متكئاً على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات، فيما يجلس بجانبه طفل صغير لم يتبيّن اسمه؛ ما دفع رواد مواقع التواصل إلى الاهتمام بتحديد شخصيته.