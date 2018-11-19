الخطاب الملكي.. خادم الحرمين يصل إلى مجلس الشورى

الملك يلقي خطاباً يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مجلس الشورى؛ لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، ويلقي -رعاه الله- خطابه السنوي.

ويفتتح خادم الحرمين الشريفين، أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى؛ حيث يلقي خطاباً يتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية.

الملك سلمان يفتتح بعد قليل أعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى

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19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440 01:35 PM

الملك يلقي خطاباً يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية

الخطاب الملكي.. خادم الحرمين يصل إلى مجلس الشورى

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مجلس الشورى؛ لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، ويلقي -رعاه الله- خطابه السنوي.

ويفتتح خادم الحرمين الشريفين، أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى؛ حيث يلقي خطاباً يتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية.

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