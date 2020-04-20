مقيم يتفاعل مع المسح النشط ويفتح بيته للكشف على جميع أفراد أسرته

تفاعل مقيم من سكان أحد الأحياء الشعبية في مكة المكرمة مع أعمال المسح النشط الذي تقوم به صحة مكة المكرمة للتصدي لفيروس كورونا، حيث أبدى تجاوباً كبيراً مع الفرق الميدانية ورحب بهم وأتاح لهم إجراء الكشف على كافة أفراد أسرته، حيث أبدى المقيم سعادته وامتنانه لما تقوم به الصحة من إجراءات احترازية وبالأخص أعمال المسح النشط، معرباً عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة وما تبذله كافة قطاعات الدولة من جهود وخطوات احترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وفي سياق متصل استمرت الصحة في تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) كإجراء احترازي استباقي داخل الأحياء المكتظة والمجمعات السكنية المخصصة للعمالة، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى الرياض والدمام وجدة والهفوف.

حيث تقوم الوزارة بأعمال المسح النشط المكثف ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية، للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، الأمر الذي يُساهم عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية في الحد من انتقال الفايروس للآخرين وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة وتحديات صحية كبيرة قد يتعرضون لها تستدعي تنويمهم في المنشآت الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهم.