"الموارد والتنمية" توقف تحديث التقارير الطبية لذوي الإعاقة لحين انتهاء أزمة كورونا

استمرار صرف الإعانات الشهرية لجميع المستفيدين عدا حالات الوفاة حاليًا

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بإيقاف تحديث التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة من تاريخ تعليق الحضور لمقار العمل بالدولة وتأجيل التحديث لحين الانتهاء من تداعيات أزمة كورونا وعودة المنشآت الصحية إلى عملها بشكل اعتيادي.

وأكد القرار الوزاري الحرص على استمرار صرف الإعانات الشهرية لجميع المستفيدين عدا -حالات الوفاة-، ذلك خلال الفترة الحالية، حيث يأتي هذا القرار تماشيًا مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.

يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذا القرار إلى التخفيف على الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي ذوي الإعاقة فيروس كورونا الجديد

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01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 10:42 PM

استمرار صرف الإعانات الشهرية لجميع المستفيدين عدا حالات الوفاة حاليًا

"الموارد والتنمية" توقف تحديث التقارير الطبية لذوي الإعاقة لحين انتهاء أزمة كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بإيقاف تحديث التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة من تاريخ تعليق الحضور لمقار العمل بالدولة وتأجيل التحديث لحين الانتهاء من تداعيات أزمة كورونا وعودة المنشآت الصحية إلى عملها بشكل اعتيادي.

وأكد القرار الوزاري الحرص على استمرار صرف الإعانات الشهرية لجميع المستفيدين عدا -حالات الوفاة-، ذلك خلال الفترة الحالية، حيث يأتي هذا القرار تماشيًا مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.

يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذا القرار إلى التخفيف على الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة.

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وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي ذوي الإعاقة فيروس كورونا الجديد

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