المسند: الصيف أطول الفصول الأربعة لهذا السبب

قال: الشتاء هو الأقصر حيث يبلغ طوله 89 يوماً

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن فصل الصيف أطول الفصول والشتاء أقصرها، مبينًا أن السبب في ذلك أن الأرض عندما تكون قريبة من الشمس في فصل الشتاء، ومن أجل الانفلات من قبضة جاذبية الشمس تُسارع الأرض في الدوران حول الشمس حتى لا تحرقها .

وقال عبر حسابه في تويتر : من بين الفصول الأربعة دائماً فصل #الشتاء هو الأقصر حيث يبلغ طوله 89 يوماً، مقابل فصل #الصيف الأطول حيث يبلغ طوله 93.65 يوماً، والسبب في ذلك ـ والله أعلم ـ أن الله قدر لكوكب #الأرض عندما تكون قريبة من #الشمس في فصل الشتاء، ومن أجل الانفلات من قبضة جاذبية الشمس تُسارع الأرض في الدوران حول #الشمس؛ من أجل ألا تخطفها جاذبيتها العنيفة، فتحرقها في أتونها.

وأضاف: بينما في #الصيف تكون #الأرض بعيدة عن الشمس، وعن قوة جذبها، وبالتالي تتراجع سرعتها، منها صار الصيف أطول من #الشتاء (فلكياً) بنحو 5 أيام في نصف الكرة الشمالي بالطبع.