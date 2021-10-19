





3

قال: تسهّل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء

"توكلنا": بطاقة التبرع بالأعضاء لا تعد وثيقة إلزامية للمتبرعين

937

أكّد تطبيق توكلنا أن بطاقة التبرع بالأعضاء تعد تعبيراً فقط عن رغبة الشخص في التبرع بأعضائه وليست إلزامية.

وأضاف التطبيق، عبر حسابه في تويتر، أن بطاقة التبرع لا تعد وثيقة إلزامية لأخذ الأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وتسهّل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء.