شاهد.. دعم التحالف يدمر القدرات الحوثية ويقضي على عناصر الميليشيا

قدمه للجيش اليمني في جبهات مأرب والجوف خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

نفذت قوات التحالف عمليات دعم وإسناد لجبهات الجوف ومأرب في اليمن واستهدفت قدرات وعناصر حوثية .

وكان الدعم والإسناد من قوات التحالف للجيش اليمني خلال الـ٢٤ ساعة الماضية لجبهات مأرب والجوف والتي شهدت تدمير القدرات الحوثية والقضاء على عناصره الإرهابية.

قوات التحالف يدمر القدرات الحوثية اليمن

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03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 02:56 PM

قدمه للجيش اليمني في جبهات مأرب والجوف خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

شاهد.. دعم التحالف يدمر القدرات الحوثية ويقضي على عناصر الميليشيا

محمد المواسي

الرياض

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نفذت قوات التحالف عمليات دعم وإسناد لجبهات الجوف ومأرب في اليمن واستهدفت قدرات وعناصر حوثية .

وكان الدعم والإسناد من قوات التحالف للجيش اليمني خلال الـ٢٤ ساعة الماضية لجبهات مأرب والجوف والتي شهدت تدمير القدرات الحوثية والقضاء على عناصره الإرهابية.

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قوات التحالف يدمر القدرات الحوثية اليمن

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