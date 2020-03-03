شاهد.. دعم التحالف يدمر القدرات الحوثية ويقضي على عناصر الميليشيا

قدمه للجيش اليمني في جبهات مأرب والجوف خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

نفذت قوات التحالف عمليات دعم وإسناد لجبهات الجوف ومأرب في اليمن واستهدفت قدرات وعناصر حوثية .

وكان الدعم والإسناد من قوات التحالف للجيش اليمني خلال الـ٢٤ ساعة الماضية لجبهات مأرب والجوف والتي شهدت تدمير القدرات الحوثية والقضاء على عناصره الإرهابية.