"القصبي" يزور جناح التحالف الإسلامي بمعرض الرياض الدولي للكتاب

وزير الإعلام المكلف استمع لشرح موجز عن التحالف وأهم أدواره

زار وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي الجناح الخاص بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وكان في استقباله الأمين العام المكلف للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، واستمع لشرح موجز عن التحالف وأهم أدواره.

وأوضح اللواء "المغيدي" أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يسعى وبالشراكة مع الـدول الصـديقة والمنظمات الدولية، إلى تنسيق وتوحيد ودعم الجهود للدول الأعـضاء في التحالف، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، ساعياً من خلال رسالته وأهدافه الاستراتيجية إلى توحيد وتنسيق الجهود الفكرية التي تُفنِّد أُطروحات الفكر الإرهابي وتبرز المبادئ والقيــم الإسلامية السمحة، وهادفاً إلى صناعة خطـاب إعـلامي مــشـــتـرك يوعي الرأي العام بمخاطر الإرهاب ويتصدى للدعاية الإرهابية المغرضة.

وأشار إلى أن من أهداف هذه المشاركة تعريف الجمهور بالإصدارات العلمية والفكرية التي يقوم عليها التحالف (مجلة التحالف، نشرة متحالفون، قراءة في كتاب، تقارير دولية) التي تسعى إلى كشف حقيقة الجماعات الإرهابية المتطرفة وفق أسس علمية وفكرية وإعلامية.