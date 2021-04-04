صحيفة "صربية" تحسم الجدل حول رغبة "فيجسا" في الرحيل عن "الأهلي"

النادي مهدد بخصم النقاط .. والمهلة 15 يوماً فقط

شددت تقارير صحفية صربية على وجود مشاكل مالية بين اللاعب فيجسا وناديه الأهلي وأن تأخير اللاعب في العودة يأتي بسبب ذلك .

وقالت صحيفة " tvarenasport " تحت عنوان : فيجسا يهدد إدارة الأهلي"، موضحة أن الصربي مستعد للرحيل عن الأهلي, و أن لاعب الوسط أبلغ إدارة النادي بنواياه إذا لم تتم تسوية مستحقاته.

وأكدت الصحيفة أنه في حالة إنهاء العقد من جانب واحد بسبب تأخيرات في الراتب ، فإن لجنة التحكيم بالفيفا ستقف بجانب اللاعب وتطلب من النادي دفع العقد بالكامل مع التهديد بخصم النقاط .

وكانت تقارير قد تحدثت أن اللاعب منح إدارة الأهلي مدة 15 يوماً لسداد مستحقاته وإلا سيقوم بفسخ العقد من جانب واحد .