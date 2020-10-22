الشؤون الإسلامية بنجران تطلق حملة توعوية ثانية للوقاية من كورونا

شملت جوامع ومساجد المنطقة بمختلف اللغات

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، حملته التوعوية الثانية حول الإرشادات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وشملت الحملة، جوامع ومساجد المنطقة بمختلف اللغات، إذ تسعى لتوعية المجتمع حول الإجراءات الوقائية العامة الواجب الالتزام بها داخل بيوت الله تعالى، والمرافق التابعة للشؤون الإسلامية.

وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، إن الحملة جاءت انطلاقًا من حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة.

وتهدف إلى إبقاء الحذر وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به، وبيان أهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع هذا الفيروس، والتي تنشرها الجهات الرسمية ذات العلاقة، وحثهم على اتباع الاشتراطات الصحية المتبعة مثل "لبس الكمامة القماشية، وإحضار سجادة للاستخدام الشخصي، واستخدام المصحف الإلكتروني من خلال الأجهزة المحمولة الحديثة، والتنويه بأهمية غسل اليدين أو تعقيمها قبل وبعد زيارة المسجد".

وأوضح "العصيمي"، أنه جرى خلال هذه الحملة بمشاركة المترجمين من جمعيات الدعوة والإرشاد بالمنطقة لإيصال رسالة الوزارة لكل شرائح المجتمع من مختلف الجنسيات واللغات وتوزيع المنشورات من خلال طباعة 6000 برشور بست لغات وهي (العربية، الأوردو، الهندي، البنغالي/ الفلبيني، الإنجليزي)، وهي تحمل التعليمات الإرشادية، والبدء بتوزيعها في مساجد وجوامع المنطقة لنشر الوعي لدى مرتادي المساجد بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام الفرع، الشيخ عبدالرحمن العصيمي، أن الحملة تأتي امتدادًا لتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفي إطار جهود وبرامج الوزارة في مختلف مناطق المملكة، لتوعية المجتمع بأهمية اتخاذ كل الاحتياطات، والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.

كما دعا الشيخ "العصيمي" الله -عز وجل- أن يرفع هذا الوباء ويحفظ حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - من كل سوء ومكروه ويديم على بلادنا الغالية الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار.