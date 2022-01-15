موقع "تويتر" يغلق حساباً للمرشد الإيراني علي خامنئي

بعد نشره مقطع فيديو تحريضي على اغتيال "ترامب"

أغلق موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت، أحد حسابات المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد نشره مقطع فيديو تحريضي.

ونشر الحساب التابع للمرشد الإيراني قبل إغلاقه رسوماً متحركة تحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انتقامًا لمقتل قاسم سليماني.