"الصحة العالمية": لقاحات كورونا تمنح العالم فرصة للسيطرة على الجائحة

أكد أنّ عدم وصولها للجميع ستكبد الاقتصاد خسائر تصل لـ 9.2 تريليونات دولار

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن لقاحات فيروس (كوفيد - 19) تمنح العالم فرصة للسيطرة على الجائحة، محذرًا في الوقت نفسه على ألا تُبدد.

وقال المدير العام للمنظمة في ختام أعمال الدورة 148 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية التي أُقيمت في جنيف اليوم: إنه في الوقت الذي توفر الدول الغنية اللقاح لشعوبها تنتظر الدول الأقل نموًا وصول اللقاحات, مبينًا أنّ عدم وصول اللقاحات بشكل منصف للجميع ستكبد الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلي 9.2 تريليونات دولار، نصفها ستتكبدها الدول الغنية.

ودعا أدهانوم إلى سد الفجوة في تمويل للمنتجات الطبية لمكافحة كوفيد 19 للعام الجاري وقيمتها 26 مليار دولار.