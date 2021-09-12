"التجارة" تعلن استدعاء أحذية الأطفال BIRKENSTOCK

لاحتمالية انفصال زرار تثبيت رباط الكاحل وإمكانية ابتلاع الطفل له

أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، استدعاء أحذية الأطفال (BIRKENSTOCK) "1019466K / 1019514K / 1019672K / 1019306K"، لاحتمالية انفصال زرار تثبيت رباط الكاحل للصندل؛ ما يشكل خطر الاختناق للأطفال حال ابتلاع زرار التثبيت.

وطالبت الوزارة بحسابها على تويتر بالتوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى منافذ البيع واسترداد مبلغ الشراء نقداً.