لاعبا تزلج سعوديان يتأهلان لدورة بكين الشتوية.. واللجنة الاولمبية: إنجاز تاريخي

"الهويش" و"عابدي" حصلا على النقاط التأهيلية رسميًّا.. سابقة سعودية وخليجية

كشفت اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية اليوم عن تأهل لاعبين سعوديين في التزلج للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022.

ووصف حساب اللجنة على "تويتر" التأهل بالتاريخي وقال موضحاً: لاعبا المنتخب السعودي للتزلج الألبي Alpine Skiing سلمان الهويش وفائق عابدي يحصلان على النقاط التأهيلية رسميًّا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022 كأول لاعبين في تاريخ المملكة والخليج.

0

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 03:09 PM

"الهويش" و"عابدي" حصلا على النقاط التأهيلية رسميًّا.. سابقة سعودية وخليجية

لاعبا تزلج سعوديان يتأهلان لدورة بكين الشتوية.. واللجنة الاولمبية: إنجاز تاريخي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 538

كشفت اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية اليوم عن تأهل لاعبين سعوديين في التزلج للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022.

ووصف حساب اللجنة على "تويتر" التأهل بالتاريخي وقال موضحاً: لاعبا المنتخب السعودي للتزلج الألبي Alpine Skiing سلمان الهويش وفائق عابدي يحصلان على النقاط التأهيلية رسميًّا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022 كأول لاعبين في تاريخ المملكة والخليج.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022