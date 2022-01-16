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"الهويش" و"عابدي" حصلا على النقاط التأهيلية رسميًّا.. سابقة سعودية وخليجية

لاعبا تزلج سعوديان يتأهلان لدورة بكين الشتوية.. واللجنة الاولمبية: إنجاز تاريخي

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كشفت اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية اليوم عن تأهل لاعبين سعوديين في التزلج للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022.



ووصف حساب اللجنة على "تويتر" التأهل بالتاريخي وقال موضحاً: لاعبا المنتخب السعودي للتزلج الألبي Alpine Skiing سلمان الهويش وفائق عابدي يحصلان على النقاط التأهيلية رسميًّا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022 كأول لاعبين في تاريخ المملكة والخليج.