لاعبا تزلج سعوديان يتأهلان لدورة بكين الشتوية.. واللجنة الاولمبية: إنجاز تاريخي

كشفت اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية اليوم عن تأهل لاعبين سعوديين في التزلج للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022.
ووصف حساب اللجنة على "تويتر" التأهل بالتاريخي وقال موضحاً: لاعبا المنتخب السعودي للتزلج الألبي Alpine Skiing سلمان الهويش وفائق عابدي يحصلان على النقاط التأهيلية رسميًّا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022 كأول لاعبين في تاريخ المملكة والخليج.
"الهويش" و"عابدي" حصلا على النقاط التأهيلية رسميًّا.. سابقة سعودية وخليجية
كشفت اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية اليوم عن تأهل لاعبين سعوديين في التزلج للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022.
ووصف حساب اللجنة على "تويتر" التأهل بالتاريخي وقال موضحاً: لاعبا المنتخب السعودي للتزلج الألبي Alpine Skiing سلمان الهويش وفائق عابدي يحصلان على النقاط التأهيلية رسميًّا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022 كأول لاعبين في تاريخ المملكة والخليج.