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في واحدة من أندر العمليات الدقيقة وبالاستفادة من التقنية الطبية

فريق طبي يزيل تضخماً شديداً بالبروستات بـ"الهولميوم ليزر" وبدون فتح جراحي

أجرى فريق طبي بقيادة الدكتور مهند عبدالله الحربي استشاري جراحة المسالك البولية والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة القصيم، عملية تقشير للبروستات باستخدام الهولميوم ليزر(HOLEP) في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، لمريض يعاني من تضخم شديد في البروستات، وأزال أكثر من ١٠٠ جرام من نسيج البروستات، فيما خرج المريض من المستشفى بصحة جيدة، في واحدة من أندر العمليات، وبالاستفادة من التقنية الطبية.



وأوضح "الحربي" أن العملية تعتبر من أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في علاج تضخم البروستات الحميد حيث يتم تقشير البروستات عن طريق الليزر ومن مميزات استئصال البروستات عن طريق الليزر باستخدام الهولميوم مقارنة بالطرق الأخرى: قلة النزيف، وعدم رجوع الأعراض والتضخم لفترات طويلة، وتعدُ الخيار الأمثل للمرضى الذين يستعملون الأدوية المسيلة للدم، ليخرج المريض من المستشفى في نفس اليوم أو اليوم التالي كحد أقصى".



وأضاف أنه "بالإمكان إرسال عينة البروستات للتأكد من خلوها من أي سرطان، واستخدام الليزر أثناء العملية لتفتيت حصوات المثانة إن وجدت، وتعتبر بديلاً ممتازاً لعمليات البروستات الكبيرة والتي عادة ما تستدعي فتحاً جراحياً في أسفل البطن".



شارك في العملية الدكتور عادل الجعدي أخصائي جراحة المسالك البولية، وطاقم أطباء التخدير والعمليات بالمستشفى.