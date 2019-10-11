تونس تدعو إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية بشمال شرق سوريا

دعت الأطراف كافة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار

دعت تونس إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية شمال شرق سوريا، حقناً للدماء وحفاظاً على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكّدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم، أنها تتابع بانشغال العمليات التركية الجارية شمال شرق سوريا، وما قد ينجر عنها من مزيد تعقيد الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق معاناة الشعب السوري.

كما دعت تونس الأطراف كافة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدة مبدأ احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها.

تونس سوريا تركيا

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11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 01:28 PM

دعت الأطراف كافة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار

تونس تدعو إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية بشمال شرق سوريا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

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دعت تونس إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية شمال شرق سوريا، حقناً للدماء وحفاظاً على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكّدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم، أنها تتابع بانشغال العمليات التركية الجارية شمال شرق سوريا، وما قد ينجر عنها من مزيد تعقيد الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق معاناة الشعب السوري.

كما دعت تونس الأطراف كافة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدة مبدأ احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها.

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تونس سوريا تركيا

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