"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعديّة على جازان .. و"المدني" تحذّر

تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم, يتضمن أمطاراً رعدية؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وبيش، وصبيا، وفيفا، والأجزاء الساحلية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.