الجزائر تسجل 6 وفيات و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 561 والإصابات 7377

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة بعموم البلاد.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 561، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 7377.

ووفق روسيا اليوم سجلت الوفيات الجديدة في مدن سطيف، والبليدة، ووهران، وورقلة، وتيارت، وسيدي بلعباس.

وتشير الأرقام المسجلة إلى وجود استقرار في عدد الوفيات والإصابات الجديدة في الأسابيع الأخيرة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الاثنين تسجيل 7 وفيات و182 إصابة جديدة بالفيروس.