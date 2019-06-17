شاهد.. "المطيري" يقدّم أوراق اعتماده سفيراً للسعودية في جورجيا

رحّب وزير الخارجية الجورجي به متمنياً له النجاح في مهمته

‏قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا السفير عبدالله بن حجاج المطيري نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الجورجي دافيت زالكالياني بمكتبه.

‏وقد رحّب السيد "زالكالياني" بالسفير السعودي، متمنياً له النجاح في مهمته، ومثمناً العلاقات بين البلدين.

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17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 03:49 PM

رحّب وزير الخارجية الجورجي به متمنياً له النجاح في مهمته

شاهد.. "المطيري" يقدّم أوراق اعتماده سفيراً للسعودية في جورجيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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‏قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا السفير عبدالله بن حجاج المطيري نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الجورجي دافيت زالكالياني بمكتبه.

‏وقد رحّب السيد "زالكالياني" بالسفير السعودي، متمنياً له النجاح في مهمته، ومثمناً العلاقات بين البلدين.

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