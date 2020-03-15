لهذا السبب شعر مبتعث بالفخر في محاضرة بأحد مستشفيات واشنطن

ضوابط منع انتشار "كورونا" كانت محورها الرئيس .. تفشى في "الفاتيكان"!

أشاد أطباء غربيون بالدور الكبير والإجراءات الصارمة التي اتخذتها السعودية لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"؛ لمنع انتشاره بين المواطنين والمقيمين، ومنها: تعليق العمرة مؤقتاً والسفر والاحترازات الوقائية في المنافذ والمطارات وغيرها.

وتفصيلاً، قال خالد البذلي؛ وهو طبيب مبتعث من جامعة أم القرى لـ"سبق": "تعامل الدول مختلف مع كورونا"، مضيفاً: "كنت في محاضرة في أحد المستشفيات في واشنطن وناقش أطباء العدوى والوقاية بعض النصائح والمنهجيات المتبعة للوقاية من هذا الفيروس"؛ لافتاً إلى أنه تمّ التأكيد في المحاضرة على ضرورة وعي الفرد بأساليب الوقاية، مثل: غسل اليدين والابتعاد عن التجمعات وترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين، وكذلك تجنب الملامسة قدر الإمكان.

وأضاف: "تمّت أيضاً مناقشة بعض النصائح على مستوى المؤسسات؛ كالجامعات والمستشفيات وضرورة الحد من انتشاره، وذلك من خلال منع التجمعات، وإن كانت لأهداف علمية، وضرورة التزام الممارسين الصحيين بوسائل منع العدوى.

وقال: "بدأ بعض المستشفيات وفقاً لنصائح الخبراء بشرط تغيير الملابس في أثناء الدخول والخروج من المستشفى، وفرض لبس الزي الطبي الرسمي (سكرب) داخل المستشفى ومنع التجول بلبس المستشفى في الخارج".

وتابع: "من ضمن أوراق العمل المطروحة تمّت مناقشة مكافحة العدوى على مستوى الولايات في أمريكا والمستوى الدولي"، موضحاً أنه تمّ التطرق إلى بعض الدول الأوروبية التي كانت المصالح التجارية والسياحية مقدمة على العزل، وكذلك بعض المراكز الدينية؛ كالفاتيكان التي تفشى فيها المرض.

وواصل: "على العكس ذكرت تجارب مميزة لبعض الولايات في استباقهم للحد من انتشار الفيروس بإعلان حالة الطوارئ مبكراً، ومن التجارب النموذجية ذكرت بعض المقاطعات الصينية التي لم ينتشر فيها المرض مقارنة بباقي المقاطعات لتعاملهم السليم بالعزل المبكر، وكذلك ذكرت السعودية كمركز ديني مهم يزوره العالم من كل مكان، ورغم ذلك كانت الإجراءات صارمة في إيقاف العمرة مؤقتاً، والجدية في فحص كل زائر عبر المنافذ البرية والجوية، ووقف دخول بعض الزوّار من بعض الدول، وكل ذلك قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية تفشي المرض كوباء عالمي"، مشيراً إلى أنه شعر بالفخر كطبيب مبتعث لدولة غربية عندما ذكروا ذلك.

وأردف: "الخطوات الصارمة التي اتخذتها السعودية منعت من انتشار المرض رغم وجود دول مجاورة لها وصلت للمرحلة الثالثة والأخطر من التفشي، ومن المهم في الأمراض المعدية في أثناء انتشارها أن تكون هناك شفافية وجدية في التعامل معها وتوفير وسائل اتصال دائمة التحديث للمواطنين وهذه ما فعلته وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وكذلك المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها".