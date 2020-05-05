ينبع تسجّل 26 حالة تعافٍ من "كورونا المستجد"

إجمالي أعداد المصابين فيها يصل إلى 86 شخصاً

سجلت محافظة ينبع، اليوم الثلاثاء، 26 حالة تعافٍ من فيروس "كورونا" المستجد من أصل 955 حالة توزعت على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وقد بلغ إجمالي حالات التعافي في المحافظة، حتى الآن، 28 حالة.

وسجلت ينبع، اليوم، حالتي إصابة جديدتين بالفيروس ليبلغ إجمالي الحالات 86 حالة، منها 58 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

فيروس كورونا الجديد

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05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 05:12 PM

إجمالي أعداد المصابين فيها يصل إلى 86 شخصاً

ينبع تسجّل 26 حالة تعافٍ من "كورونا المستجد"

صحيفة سبق الإلكترونية

ينبع

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سجلت محافظة ينبع، اليوم الثلاثاء، 26 حالة تعافٍ من فيروس "كورونا" المستجد من أصل 955 حالة توزعت على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وقد بلغ إجمالي حالات التعافي في المحافظة، حتى الآن، 28 حالة.

وسجلت ينبع، اليوم، حالتي إصابة جديدتين بالفيروس ليبلغ إجمالي الحالات 86 حالة، منها 58 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

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فيروس كورونا الجديد

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