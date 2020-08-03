"كورونا" يهبط بوتيرة عدواه في إسبانيا.. ويكتفي بإصابة 968 شخصًا خلال يوم

عدد الحالات يرتفع إلى 297.054

سجَّلت إسبانيا اليوم الاثنين 968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في وتيرة أبطأ لانتشار العدوى مقارنة بالأسبوع الماضي عندما شهدت البلاد أكثر من ألف حالة جديدة يوميًّا لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وبيَّنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 بلغ 297.054 ارتفاعًا من 288.522، ويشمل ذلك نتائج فحوص الأجسام المضادة لأشخاص ربما تعافوا بالفعل من المرض، وفقًا لـ"رويترز".

وزاد عدد البؤر النشطة لتفشي المرض إلى 560 من 483 الخميس الماضي.