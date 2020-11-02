8289 إصابة جديدة .. "كورونا" يستمر في ضرب إيران

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 35738

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 8289 إصابة جديدة و449 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين في إيران يرتفع إلى 628780 مصاباً، والوفيات إلى 35738 وفاة، وفقاً لـ "رويترز".

وصنفت السلطات الإيرانية 27 محافظة في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.