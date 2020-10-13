رئيس "أرامكو": سوق النفط تجاوز المرحلة الأسوأ

الطلب العالمي يصل لـ90 مليون برميل يوميًّا

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، اليوم الثلاثاء: إن سوق النفط تجاوز المرحلة الأسوأ في ضوء تعافي الطلب العالمي على الخام الذي يبلغ 90 مليون برميل يوميًّا حاليًّا.



وأضاف "الناصر": أن "الطلب النفطي في الصين كاد يعود إلى مستويات ما قبل كوفيد-19"، مقدراً الطلب النفطي حاليًّا بنحو 90 مليون برميل يوميًّا مع عودة الصين إلى مستويات ما قبل كوفيد-19.



وتابع: أن "الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال جزء من خطط أرامكو للمدى المتوسط إلى الطويل".



وتوقّعت شركة "أرامكو" السعودية، يوم الخميس الماضي، استمرار الطلب على النفط.



وقالت: "نحن نتوقّع أن يستمرّ نمو الطلب على النفط في الأجل البعيد تدفعه الزيادات السكانية والنمو الاقتصادي".



وأشارت إلى أن الزيادة السكانية ستدعم أنواع الوقود والمواد البتروكيماوية، وأن نمو الطلب والتكهّن بذروة وشيكة في الطلب على النفط لا يتّفق ببساطة مع واقع استهلاك النفط.



وتابعت: "أولوياتنا هي الحفاظ على كثافتنا الكربونية المنخفضة وكلفة الإنتاج المنخفضة، وفي الوقت نفسه تسليم إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم".