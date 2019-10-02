بذور الخراب.. مدارس فرنسا الإسلامية في قبضة "الإرهاب الإخواني- القطري"!

فيما يظل التيارُ متطرفُ الترويجِ تحت ستار "المنظمات الرسمية غير الحكومية"

لم تتوقف مؤامرات الدوحة العابرة للحدود، وأجندتها التي تنثر بذور الخراب والتطرف، على محيطها الإقليمي فقط؛ بل تحركت إمارة قطر لتمتد سمومها وتطال عاصمة النور، باريس، تلك المدينة الفرنسية التي طالما كانت منارة للفكر والفن والإبداع.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "أوريان" الفرنسية ونقلته صحيفة اليوم السابع القاهرية، لفتت فيه إلى أنه في محاولاتها للتسلل إلى المجتمعات الغربية، بدأت إمارة قطر تحركاتها في فرنسا عبر التمويلات تارة، وخلف ستار منظمة "قطر الخيرية" تارة أخرى؛ مشيرة إلى أن هناك جهدًا قطريًّا مرصودًا لتمويل شبكات الإخوان وأنصار الجماعة الإرهابية داخل فرنسا.

وبحسب الصحيفة القاهرية؛ فإن المحاولات القطرية لتمويل الإخوان والتسلل إلى المجتمع الفرنسي رصدت تفاصيلها أيضًا صحيفة "ذا إنفيستيجيتيف جورنال" أو"TIJ" البريطانية؛ فقد ثبت أن جماعة الإخوان الإرهابية الدولية تستخدم المنظمات غير الحكومية المعترف بها رسميًّا من قِبَل الحكومة الفرنسية كستار للترويج لتيار متطرف داخل فرنسا.

وأشار التقرير ذاته إلى أن الإخوان من خلال ذراعهم الدولي اخترقوا كيانات غير هادفة للربح عن طريق تقديمهم دعمًا نقديًّا لتلك المنظمات، وأيضًا من خلال زرع قادة الجماعة داخل تلك المنظمات الفرنسية.

وضرب التقرير مثلًا بالرئيس السابق للمجلس الفرنسي للإيمان الإسلامي أنور كبيش، وما تربطه من صلات وثيقة بالإخوان قبل أن يتبوأ منصبه في الهيئة الإسلامية الفرنسية التي عملت بشكل قريب جدًّا من الحكومة الفرنسية.

من جهة أخرى، كشف معهد الدراسات والآفاق حول الحركات الإسلامية، "La Référence"، أن فرنسا أصبحت تحت تأثير جماعة الإخوان الذين سيطروا على المدارس والجامعات، من خلال منظمتهم "مسلمي فرنسا" المعروفة بـUOIF، التي تتحكم في التعليم الإسلامي، وتسيطر على المدارس الرئيسية بموجب عقد مع الدولة، ولكن أيضًا، بشكل غير مباشر، على نحو أربعين مدرسة خارج العقد، ومعظمها في المرحلة الابتدائية.

وفي وقت سابق، قالت الكاتبة الفرنسية سيلين بينا، في مقال بصحيفة "لو فيجارو": إن فرنسا "تشهد محاولة غير مسبوقة لترويج مجتمع إسلامي مُعادٍ للمبادئ الديمقراطية، والتحرر والعلمانية، وخاصة أن سذاجة حكوماتنا أعطت الإسلاميين الراديكاليين، قوة سياسية هائلة".

وأضافت الكاتبة الفرنسية: "الإسلاموية أصبحت مهيمنة وتسيطر على العديد من المساجد والمراكز الثقافية والجمعيات، وإن منظمة قطر الخيرية لديها 22 مشروعًا في فرنسا من أصل 140 مليون مشروع في أوروبا بأكملها، ويعمل على مشاريع قطر الـ22 في فرنسا بشكل مباشر مؤسسة (مسلمو فرنسا) أو ما يسمى "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" سابقًا، وهي منظمة تتبنى أيديولوجيا الإخوان".

وتؤوي مدينة تولوز، أكبر مشاريع مؤسسة قطر الخيرية، وهو الأبرز في أوروبا؛ حيث يتمثل المشروع بمركز النور الإسلامي الذي يشتمل على: جامع بطابقين، وفصول دراسية، ومكتبة، ومطعم، وسوق منتجات حلال، وحوض سباحة غير مختلط، بالإضافة إلى مركز طبي.

واستعانت جمعية "مسلمو ألزاس" بتبرعات الجالية الإسلامية من أجل إنشاء مركز النور، بالإضافة إلى معونات من البلدية، ولكن تكلفة المركز البالغة 28 مليون يورو دعت إلى طلب الدعم من متبرعين أثرياء.

وكشف حوار مع عميل استخبارات فرنسي في فيلم وثائقي، تفاصيل التمويل القطري للمسجد بإجمالي 5 ملايين يورو في عام 2017؛ حيث أتت التبرعات من مؤسسة قطر الخيرية؛ فضلًا عن 5 ملايين أخرى في عام 2016، وأكد عميل الاستخبارات أن مركز النور مرتبط بجماعة الإخوان.

ويشار إلى أن الفيلم الوثائقي، يبدأ بعبارة "لقد عرقلت العقوبات الخليجية المفروضة على قطر تحركاتها المتطرفة، مثل مؤسسة قطر الخيرية، وحققت الدوحة هدفها المتمثل في الاستثمار في الإسلام الأوروبي السياسي (الإخوان)، وتحارب منافسيه".

وفي ظل مقاطعة دول الخليج لقطر، تعمل إمارة الدوحة على تمويل المساجد بهدف محاولة استغلال الجاليات الإسلامية.