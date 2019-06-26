ولي العهد يصل إلى كوريا الجنوبية ورئيس وزرائها في مقدمة مستقبليه

في زيارة رسمية.. تَوَجه في موكب رسمي إلى القصر الأزرق الرئاسي في سيول

وصل، بحفظ الله ورعايته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة سيول، في زيارة لجمهورية كوريا.

وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار القاعدة الجوية، دولة رئيس وزراء كوريا "لي ناكيون".

كما كان في استقبال سموه: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية رياض المباركي، والمحلق العسكري السعودي لدى كوريا الجنوبية العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.

عقب ذلك تَوجه سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الأزرق الرئاسي في سيول.

ويضم الوفدُ الرسمي لسمو ولي العهد في الزيارة كلًّا من: الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة.