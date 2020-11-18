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أكد أنها فرصة لاستذكار منجزات هذا العهد الزاهر

أمير تبوك يهنّئ القيادة بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين

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رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة المباركة.



وقال: هذه المناسبة الغالية ذكرى البيعة السادسة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك الحزم والعزم، يعدّها جميع أبناء المملكة تاريخاً مميزاً تختلط فيه مشاعر الفرح والسعادة والفخر.



وأضاف أنها فرصة نستذكر فيها المنجزات والشواهد التي لا تعدّ ولا تحصى في هذا العهد الزاهر عهد البناء والنماء.



وأوضح أن الحديث عن شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يعني الحديث عن شخصية قيادية أثرت وبشكل كبير في تطور البلاد والنهوض فيها نحو مصاف الدول المتقدمة، بعزمه وحزمه وقوة همته وبذله المتواصل دون تساهل في حق المواطن؛ كونه محور التنمية وهو ركيزة خطط التنمية في الدولة.



وتابع: "المنجزات التي تحققت طوال هذه الأعوام الستة الماضية تؤكد وبصفة قاطعة مسيرة بلادنا الغالية إلى أعلى المراتب والذي تبرزه المؤشرات الدولية في مختلف المجالات، وأصبحت المملكة، ولله الحمد تتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع الدولي وتمثل ثقلاً في صناعة القرار العالمي توج ذلك برئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020.



وأشاد أمير تبوك بدور المملكة في هذا العام الاستثنائي من خلال موقعها الريادي بين دول العالم وفي إطار مواجهة جائحة كورونا؛ حيث قدمت نموذجاً ناجحاً ومتميزاً في التعامل مع هذه الجائحة، سواء في الحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها من خلال الوقاية الصحية والرعاية الطبية أو مستوى الإجراءات الحمائية للاقتصاد السعودي.



وقال: "من الإنصاف التأكيد على حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الله، ثم للقيادة الحكيمة، وما الرؤية التي تبنتها المملكة 2030م، التي رعاها بكل إخلاص وجدية وعمل دؤوب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي نجني ثمارها الآن، إلا دليل على نجاح وقوة وصلابة هذه الرؤية وقوة ومتانة اقتصادنا الوطني".



وسأل الأمير فهد بن سلطان في ختام حديثه، الله -العلي القدير- أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها الأمن والاستقرار والسلام.