أمير قطر يجري اتصالاً مع الرئيس المصري

تبادلا التهنئة بشهر رمضان

ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم (الاثنين)، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تبادل التهنئة بشهر رمضان المبارك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أن تبادل التهنئة جرى خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ تميم بن حمد عصر اليوم.