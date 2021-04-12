أمير قطر يجري اتصالاً مع الرئيس المصري

تبادلا التهنئة بشهر رمضان

ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم (الاثنين)، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تبادل التهنئة بشهر رمضان المبارك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أن تبادل التهنئة جرى خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ تميم بن حمد عصر اليوم.

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12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442 07:10 PM

تبادلا التهنئة بشهر رمضان

أمير قطر يجري اتصالاً مع الرئيس المصري

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم (الاثنين)، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تبادل التهنئة بشهر رمضان المبارك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أن تبادل التهنئة جرى خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ تميم بن حمد عصر اليوم.

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