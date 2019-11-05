فرحان السبيعي رئيسًا لـ "بلدية ظلم"

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي، الثلاثاء، قرارًا بتكليف رئيس بلدية ظلم، المهندس مطلق بن فرحان السبيعي، بالعمل رئيسًا بصفة مستمرة لبلدية ظلم.

وقدم "السبيعي"، شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ولأمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، على منحه هذه الثقة، سائلاً الله -عز وجل - أن يعينه على أداء الأمانة والارتقاء بالبلدية للوصول إلى الهدف المنشود.