أسعار النفط تواصل ارتفاعها و"برنت" يقترب من 70 دولاراً

لليوم الرابع .. صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي اليوم؛ ليقترب "برنت" من 70 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لـ "برنت" 36 سنتاً بما يعادل 0.5 %، إلى 69.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:54 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتاً أو 0.4 %، إلى 62.84 دولار للبرميل.