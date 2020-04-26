5 دول تعلن أرقامًا جديدة لضحايا "الجائحة".. جولة من أيرلندا إلى أفغانستان

إضافة إلى تحديثات جديدة لحالة الفيروس القاتل من سنغافورة وكندا وإسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الأيرلندية عن تسجيل 377 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 18561.

وأفادت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، بأنه جرى تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، كما يوجد 10 حالات معرضة للوفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 1063 حالة.

وفي سنغافورة تم تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 إلى 13624 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة لعمال مهاجرين يعيشون في مساكن مخصصة لهم، وهناك 15 إصابة جديدة من المقيمين بشكل دائم في سنغافورة.

ووفقًا للأرقام الرسمية؛ فإن الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة، تشهد أحد أعلى معدلات الإصابة في آسيا، بسبب تفشي الأمراض في المساكن المكتظة التي يعيش فيها أكثر من 300 ألف عامل معظمهم من جنوب آسيا.

أما في كندا؛ فقد جاوزت البلاد حاجز الـ45 ألف إصابة بفيروس كورونا، بعد أن أعلنت وزارة الصحة هناك عن تسجيل 1466 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الكندية: إن عدد الإصابات وصل إلى 45354، وتتركز معظم الإصابات بالفيروس في البلاد بمقاطعتي كيبك (23267) وأونتاريو (13995) حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الأحد، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرفع العدد الإجمالي إلى 1531 حالة، جاء ذلك نقلًا عن مصادر إعلامية قبل قليل، وأمس أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، تسجيل 133 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت الوزارة في بيان -نقله موقع "طلوع نيوز" الأفغاني- أن العجز الذي كانت تعاني منه في أجهزة استخراج الحمض النووي الخاص بفيروس كوفيد-19 تم حلها؛ حيث تنتظر وصول 10 آلاف جهاز خلال الأيام القليلة القادمة، وستتلقى 50 ألفًا آخرين خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد حصيلة الـ24 ساعة الماضية، بلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا 1463 شخصًا والمتوفين 47 في البلاد.

أما في إسرائيل فقد شخّصت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال إصابة 100 إسرائيلي بفيروس كورونا خلال ساعات الليلة الماضية؛ مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 15398.

وللمرة الأولى منذ عدة أسابيع، لم تسجل أي حالة وفاة خلال ساعات الليل.

وأضافت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، الأحد، أن 132 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وأن 93 في حالة متوسطة؛ في حين وصفت حالة 8372 من المصابين بأنها طفيفة.

وحسب الوزارة؛ فإن 100 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس؛ مضيفة أن 6602 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.