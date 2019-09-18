صافرات إنذار "المدني" تُدَوّي بالرياض و3 محافظات.. ظهر الغد

المتحدث الرسمي: تجربة مجدولة للتأكد من كفاءة الأنظمة وجاهزيتها

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني، القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات (الدرعية، الخرج، الدلم)، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم غد الخميس.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن هذه التجربة مجدوله مسبقًا، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها، شاكرًا للجميع تعاونهم.