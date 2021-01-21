"البيئة" تعلن أسماء المتقدمين على 170 وظيفة وتدعوهم لمقابلة شخصية

من 24 إلى 28 يناير لمراجعة صحة البيانات

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أسماء المتقدمين والمتقدمات على وظائفها المعلنة سابقاً بتاريخ 8 رجب 1441هـ، والبالغ عددها 170 وظيفة رسمية إدارية وفنية وهندسية بنظام التعاقد.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم، مراجعة مبنى وزارة البيئة والمياه والزراعة على طريق الدائري الشرقي مخرج (12) في الرياض؛ وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم، مصطحبين معهم الوثائق التالية: الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، وأصل وثيقة التخرج ونسخة منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إضافة إلى إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، وذلك بدءاً من يوم 24 يناير وحتى 28 يناير 2021م، مع مراعاة الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، حسب اليوم والوقت المحدد في الجدول.

وأكدت الوزارة أن هذه الدعوة لا تعني الترشيح للوظيفة، وإنما لمراجعة صحة البيانات التي سجلها المتقدمون والمتقدمات على برنامج "جدارة"، ومطابقتها مع ما لديهم من وثائق أصلية، مشيرة إلى أن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية ستعلن على موقعها الإلكتروني لاحقاً.

وشددت الوزارة على ضرورة إحضار أصول الوثائق مستوفيةً جميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، مؤكدة على أنه لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة، مفيدةً في الوقت نفسه أن عدم مراجعة المتقدم خلال فترة المطابقة يعدُّ عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

ودعت الوزارة المتقدمين والمتقدمات إلى الاطلاع على أسمائهم، من خلال الرابط التالي:

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/Employment%208.aspx