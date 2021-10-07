مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي بطائرة مُفخّخة

أكّدت في بيان لوزارة الخارجية اليوم دعمها ووقوفها بجانب المملكة

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي مطارَ أبها الدولي بطائرة مُفخّخة بدون طيار، التي تم اعتراضها من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكّدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، دعمها ووقوفها بجانب المملكة في مواجهة مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة، وبما يُمثله ذلك من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت مصر التأكيد على مساندتها لما تتّخذه المملكة من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها إزاء هذه الأعمال العدائية المُستمرة.

0

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 06:32 PM

أكّدت في بيان لوزارة الخارجية اليوم دعمها ووقوفها بجانب المملكة

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي بطائرة مُفخّخة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 182

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي مطارَ أبها الدولي بطائرة مُفخّخة بدون طيار، التي تم اعتراضها من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكّدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، دعمها ووقوفها بجانب المملكة في مواجهة مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة، وبما يُمثله ذلك من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت مصر التأكيد على مساندتها لما تتّخذه المملكة من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها إزاء هذه الأعمال العدائية المُستمرة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021