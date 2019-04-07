أمير الباحة يستقبل أمين عام الحوار الوطني ويشيد بأسبوع التلاحم الوطني

أكد الحرص على ترسيخ الوحدة الوطنية والتعايش

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة، الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ونائبه إبراهيم بن زايد العسيري، وحضر الاستقبال مدير عام مكتب أمير الباحة أحمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة عبدالله بن علي العبدلي.

وأشاد بأسبوع التلاحم الوطني الذي ينظمه المركز في منطقة الباحة، والاهتمام الكبير بكافة شرائح المجتمع، والحرص على ترسيخ الوحدة الوطنية والتعايش بين أفراد المجتمع من خلال هذه البرامج النوعية.

وقدّم الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني شرحًا مفصلًا عن كل الفعاليات التي يقدّمها برنامج "أسبوع تلاحم" في المنطقة؛ حيث تناول أهداف البرنامج ودوره في استنهاض العلماء والمفكرين والمثقفين لحماية النسيج المجتمعي، وأهمية دور الشباب في تقديم المبادرات التي من شأنها ترسيخ التلاحم الوطني؛ مستعرضًا مسيرة الفعاليات السابقة التي أقيمت في معظم مناطق المملكة.

وفي ختام الاستقبال، قدّم الأمين العام للمركز شكره لأمير المنطقة على دعمه المتواصل المستمر والتسهيلات التي يحظى بها المركز.